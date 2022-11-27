Франция вслед за Германией пытается удержать убегающий бизнес

Америка деиндустриализует Европу — зачем ей это нужно и чем сердце успокоится Дмитрий Родионов На фото: президент Франции Эмманюэль Макрон (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Владимир Лепехин Всеволод Шимов Михаил Нейжмаков Банкет для европейских предпринимателей, устроенный президентом Франции Эммануэлем Макроном, послужил четким сигналом для США о намерении Европы защищать свои национальные интересы и автономию, говорится в материале для Центрального телевидения Китая (CCTV).