Киркоров отчитал Шамана за то, что тот спел его хит без разрешения

Всем привет, друзья мои! Сегодня хочу рассказать вам новость сразу про двух наших, наверное, самых обсуждаемых артистов уходящего, 2024 года, о которых и на моем канале, и вообще в сети говорилось очень и очень много.
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