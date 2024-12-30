Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Киркоров отчитал Шамана за то, что тот спел его хит без разрешения

Киркоров отчитал Шамана за то, что тот спел его хит без разрешения

Всем привет, друзья мои! Сегодня хочу рассказать вам новость сразу про двух наших, наверное, самых обсуждаемых артистов уходящего, 2024 года, о которых и на моем канале, и вообще в сети говорилось очень и очень много.

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Комментарии
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е
евгений
Пердосович не прав  ...
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8 час.
Мадлена мадлена
Не знает уже ,как привлечь внимание к своей персоне или эта завись к более успешному на сегодняшнее время
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5 час.
ВР
Вера Роднова
Этот пид...р в розовом достал всю Страну.
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