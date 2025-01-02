Гороскоп на 2025 год для всех знаков Зодиака

Сказка для двоих
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Сказка для двоих

186 513 подписчиков

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  • Алексей Сафронов
    Отстой да и только. Всё ради зарабатывания бобла для чтения идиотами. Лучше бы не открывать... Глупейший рассказ про ...Почему Мария Нико...
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    Видно точно афтор выдохся,гонит повтор,за повтором.Почему Мария Нико...
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    Что ни сказочка, то родственнички всё наглее и наглее, вот уже и чужие внуки в ход пошли))) Умора вообще...Почему Мария Нико...

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