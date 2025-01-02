Гороскоп на 2025 год для всех знаков Зодиака

Готовы встречать Новый год? Какие сюрпризы он готовит? И как его царствование в течение 12 месяцев отразится на каждом знаке Зодиака? Скорее выбирайте ваше созвездие и узнавайте, что вас ждет в 2025 году.
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