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Царьград

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Экстрасенс Юрий Марков назвал 7 опасных вещей в вашем доме

Экстрасенс Юрий Марков назвал 7 опасных вещей в вашем доме

Экстрасенс Юрий Марков перечислил 7 вещей в доме, которые могут стать носителями негатива. Старые зеркала, антикварные шкатулки и сувениры из необычных мест могут накапливать энергию прежних владельцев и вызывать проблемы со здоровьем и благополучием.

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Комментарии
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Maxim
Ещё не встречал бедных антикваров..
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4 н.
Лебедев Андрей Юрьевич
Вот написал??? Видимо с бодуна.
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4 н.