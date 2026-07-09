Экстрасенс Юрий Марков назвал 7 опасных вещей в вашем доме

Экстрасенс Юрий Марков перечислил 7 вещей в доме, которые могут стать носителями негатива. Старые зеркала, антикварные шкатулки и сувениры из необычных мест могут накапливать энергию прежних владельцев и вызывать проблемы со здоровьем и благополучием.
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