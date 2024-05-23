Мигранты требуют прекратить депортацию таджиков-нелегалов и дать право жить по своим законам

виктор климахин

АХУЕЛИ черножопые чурки басмачи шакалы в чужом доме устанавливают свои порядки и законы У них Россиян унижали за людей не считали властные структуры не пускали убивали просто ради забавы и выгнали А теперь в России требуют исламские шайтанские басмачьи законы как у себя дома а нам Россиянам нельзя у них вести себя как они шакалят как бешеные собаки ТОЛЬКО УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ЧУРОК ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ КАК БЕШЕНЫХ СОБАК