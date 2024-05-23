Таджикские СМИ уверяют, что Россия лишается человеческих ресурсов, депортируя нелегалов в Таджикистан, что ими надо перекрывать потерянные на СВО жизни русских солдат.
Мигранты требуют прекратить депортацию таджиков-нелегалов и дать право жить по своим законам
Комментарии
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виктор климахин
АХУЕЛИ черножопые чурки басмачи шакалы в чужом доме устанавливают свои порядки и законы У них Россиян унижали за людей не считали властные структуры не пускали убивали просто ради забавы и выгнали А теперь в России требуют исламские шайтанские басмачьи законы как у себя дома а нам Россиянам нельзя у них вести себя как они шакалят как бешеные собаки ТОЛЬКО УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ЧУРОК ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ КАК БЕШЕНЫХ СОБАК
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6 час.
ВН
Владимир Никитин
Ох и наживём мы с этими "новыми россиянами" беды! Если ещё не нажили! А по своим законам пусть дома живут!!! Гнать их всех из России!!!
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6 час.
Silver Kont
А мадам зотову ебут только чурки, вот она и требует завоза " молодых таджиков", а то ебать её некому...
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5 час.
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