Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мигранты требуют прекратить депортацию таджиков-нелегалов и дать право жить по своим законам

Мигранты требуют прекратить депортацию таджиков-нелегалов и дать право жить по своим законам

Таджикские СМИ уверяют, что Россия лишается человеческих ресурсов, депортируя нелегалов в Таджикистан, что ими надо перекрывать потерянные на СВО жизни русских солдат.

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Комментарии
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виктор климахин
АХУЕЛИ   черножопые  чурки   басмачи   шакалы   в  чужом   доме  устанавливают  свои   порядки   и  законы   У них   Россиян   унижали   за  людей  не  считали   властные  структуры  не  пускали     убивали   просто  ради   забавы   и  выгнали   А  теперь   в  России   требуют   исламские   шайтанские   басмачьи  законы  как  у  себя  дома  а  нам   Россиянам   нельзя   у  них  вести  себя  как   они   шакалят   как  бешеные  собаки   ТОЛЬКО  УБИВАТЬ   ЧЕРНОЖОПЫХ  ЧУРОК  ШАКАЛОВ  БАСМАЧЕЙ  КАК  БЕШЕНЫХ   СОБАК
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6 час.
ВН
Владимир Никитин
Ох и наживём мы с этими &quot;новыми россиянами&quot; беды! Если ещё не нажили! А по своим законам пусть дома живут!!! Гнать их всех из России!!!
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6 час.
Silver Kont
А мадам зотову ебут только чурки, вот она и требует завоза &quot; молодых таджиков&quot;, а то ебать её некому...
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5 час.

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