Начато расследование из-за впавшего в кому пациента звездного хирурга Москвы

Следователи возбудили уголовное дело из-за впавшего в кому пациента частной клиники в Москве. Речь идет о продюсере Петре Гаврилове, которому была сделана операция в медучреждении, принадлежащем звездному хирургу Тимуру Хайдарову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии