В бундестаге потребуют отставки Бориса Писториуса

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) хочет потребовать от канцлера Олафа Шольца отправить в отставку главу минобороны Бориса Писториуса, заявил «Известиям» член комитета обороны бундестага Герольд Оттен.
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