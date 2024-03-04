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ИЗВЕСТИЯ iz

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В бундестаге потребуют отставки Бориса Писториуса

В бундестаге потребуют отставки Бориса Писториуса

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) хочет потребовать от канцлера Олафа Шольца отправить в отставку главу минобороны Бориса Писториуса, заявил «Известиям» член комитета обороны бундестага Герольд Оттен.

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