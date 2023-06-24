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Вблизи Стрельца А*, сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, обнаружена интригующая аномалия: "зона избегания", в которой таинственным образом отсутствуют некоторые S-звезды

Вблизи Стрельца А*, сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, обнаружена интригующая аномалия: "зона избегания", в которой таинственным образом отсутствуют некоторые S-звезды

﻿﻿Рядом со Стрельцом A*, сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути, была обнаружена интригующая аномалия: «зона избегания», в которой таинственным образом отсутствуют S-звезды.

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