Москалькова сообщила о полученном из Украины видео с плененными под Курском россиянами

Москалькова сообщила о полученном из Украины видео с плененными под Курском Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ее украинский коллега Дмитрий Лубинец посетил российских бойцов, плененных в Курской области.
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