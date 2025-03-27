Умер ведущий телепередач «Царь горы» и «До 16 и старше» Алексей Весёлкин

26 марта скончался телеведущий, актёр, заслуженный артист России Алексей Весёлкин. Ему было 63 года. Shot сообщает, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, от которого он страдал долгие годы.
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