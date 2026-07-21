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Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. «Арарат-Армения» против «Шэмрок Роверс», «Фенербахче» сыграет с «Гурник Забже», «Црвена Звезда» в гостях у «Ларна»

В Лиге чемпионов УЕФА стартует 2-й квалификационный раунд. 21 июля « Арарат-Армения » сыграет против « Шэмрок Роверс », « Фенербахче » встретится с «Гурник Забже», « Црвена Звезда » в гостях у «Ларна».

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