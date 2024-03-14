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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Далквист будет жить и тренироваться в Тронхейме

Она и ее партнер, американский лыжник Кевин Болджер, планируют переехать туда к лету.   «Хочу попробовать что-то новое», – заявила Далквист, которая ранее тренировалась в шведском Фалуне.

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