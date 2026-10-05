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Газета.ру

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Медведев: блокировка спутников "Рассвет" приведет к полноценной войне в космосе

Медведев: блокировка спутников "Рассвет" приведет к полноценной войне в космосе

Спутниковая группировка «Рассвет»  © Telegram-канал «БЮРО 1440» Украина просит США «заблокировать» российскую спутниковую систему «Рассвет» — в Киеве полагают, что она повысит точность ударов ВС РФ по украинским объектам.

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