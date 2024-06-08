Власти Крыма национализировали квартиру друга Зеленского в Ливадии

На территории Крыма продолжается процесс национализации активов украинских олигархов. Недавно стало известно, что в этот список включена недвижимость, принадлежащая бизнесменам, близким к главе киевского режима Владимиру Зеленскому.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии