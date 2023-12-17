Украина разрешила многолетний территориальный спор с Румынией

Украина разрешила многолетний спор с Румынией по выполнению ее требований при строительстве судоходного канала «Дунай — Черное море», сообщил украинский министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
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