В результате ударов Израиля с 7 октября 2023 года убиты 15 000 палестинских детей Общее число погибших гражданских лиц - более 37000.
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В результате ударов Израиля с 7 октября 2023 года убиты 15 000 палестинских детей Общее число погибших гражданских лиц - более 37000.
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