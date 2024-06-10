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Военные новости ★ спецоперация

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В результате ударов Израиля с 7 октября 2023 года убиты 15 000 палестинских детей Общее число погибших гражданских лиц - более 37000.

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