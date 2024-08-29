ФСБ рассекретила архив о применении Японией биооружия на Халхин-Голе

ЦОС ФСБ ФСБ России обнародовала рассекреченный архивный документ, который свидетельствует об использовании Японией бактериологического оружия против советских военных во время сражений у реки Халхин-Гол в августе 1939 года.
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