Как во время Второй мировой в США построили поддельный город, чтобы обмануть фашистов

В 1942 году, когда военные силы Японии оккупировали острова, расположенные недалеко от Аляски, стратегически важные производства техники сил США оказались под угрозой.
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