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Царьград

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Туман в Сочи: рейсы уходят на запасные аэродромы в Минеральные Воды

Туман в Сочи: рейсы уходят на запасные аэродромы в Минеральные Воды

Аэропорт Сочи работает по фактической погоде: туман привел к перенаправлению рейсов на запасной аэродром в Минеральные Воды.

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