На встречах были несовершеннолетние: RT узнал подробности о деятельности женского коуча, арестованного за изнасилование

RT узнал подробности деятельности коуча, арестованного за изнасилование Пётр Светов В тренингах блогера и лайф-коуча Ярослава Голдырева, который обучал женщин, как построить гармоничные отношения с мужчинами и в итоге был обвинён в изнасиловании, могли участвовать несовершеннолетние.
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