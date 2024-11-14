На встречах были несовершеннолетние: RT узнал подробности о деятельности женского коуча, арестованного за изнасилование

RT узнал подробности деятельности коуча, арестованного за изнасилование Пётр Светов В тренингах блогера и лайф-коуча Ярослава Голдырева, который обучал женщин, как построить гармоничные отношения с мужчинами и в итоге был обвинён в изнасиловании, могли участвовать несовершеннолетние.