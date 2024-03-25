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Воробьев: мы должны сопровождать семьи пострадавших

Воробьев: мы должны сопровождать семьи пострадавших

РИАМО - 25 мар. Важно в дальнейшем сопровождать и помогать родным и близким пострадавших, погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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