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Турналог принесет в казну Екатеринбурга 84,2 миллиона рублей в 2025 году

Турналог принесет в казну Екатеринбурга 84,2 миллиона рублей в 2025 году

В Екатеринбургскую думу поступил проект введения туристического налога на территории города. Документ предлагает установить ставку 1% от налоговой базы в 2025 году, 2% – в 2026 году, 3% – в 2027 году, 4% – в 2028 году и 5% начиная с 2029 года.

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