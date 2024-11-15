Турналог принесет в казну Екатеринбурга 84,2 миллиона рублей в 2025 году

В Екатеринбургскую думу поступил проект введения туристического налога на территории города. Документ предлагает установить ставку 1% от налоговой базы в 2025 году, 2% – в 2026 году, 3% – в 2027 году, 4% – в 2028 году и 5% начиная с 2029 года.