Доцент Иванова-Швец: с 1 октября повысится зарплата у двух миллионов бюджетников

В октябре зарплата двух миллионов бюджетников повысится на 5,1%. Правительство выделило на это 359 миллиардов рублей, сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управления человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец агентству «Прайм».
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