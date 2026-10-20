Продажи элитной недвижимости в Дубае в третьем квартале 2026 года сократились на 17% на фоне затянувшегося конфликта с Ираном.
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