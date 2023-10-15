Чудо чудное: сломавшая бедро в ДТП Лада Дэнс свободно разгуливает на 10-метровых шпильках

Певицу подозревают в том, что она несколько приукрасила тяжесть полученных в аварии травм. Лада Дэнс кадр шоуПоклонники Лады Дэнс в начале августа буквально молились о ее спасении после новости о ДТП в Подмосковье, в которое попала артистка по вине водителя такси.