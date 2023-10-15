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Чудо чудное: сломавшая бедро в ДТП Лада Дэнс свободно разгуливает на 10-метровых шпильках

Чудо чудное: сломавшая бедро в ДТП Лада Дэнс свободно разгуливает на 10-метровых шпильках

Певицу подозревают в том, что она несколько приукрасила тяжесть полученных в аварии травм. Лада Дэнс кадр шоуПоклонники Лады Дэнс в начале августа буквально молились о ее спасении после новости о ДТП в Подмосковье, в которое попала артистка по вине водителя такси.

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Комментарии
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М
ММ
Беда с этими писателями. Писать то все умеют, а вот читать... Заголовок статьи:&quot;Лада Дэнс свободно разгуливает на 10-метровых шпильках&quot;. Я бы много дал, чтоб посмотреть на эту картину!
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