Чудо чудное: сломавшая бедро в ДТП Лада Дэнс свободно разгуливает на 10-метровых шпильках

Певицу подозревают в том, что она несколько приукрасила тяжесть полученных в аварии травм. Лада Дэнс кадр шоуПоклонники Лады Дэнс в начале августа буквально молились о ее спасении после новости о ДТП в Подмосковье, в которое попала артистка по вине водителя такси.
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