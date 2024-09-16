На Земле начинается магнитная буря

Ее стоит ждать после девяти утра Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в понедельник, 16 сентября, жителей Земли ждут магнитные бури, которые временами могут быть сильными, класса G3.
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