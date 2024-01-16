Подъезд в доме на Чистопольской улице привели в порядок

Работники коммунальной службы провели уборку в подъезде дома 2, корпус 2 по просьбе местного жителя. «Подъезд убирается только после создания заявки в приложении, с прошлой прошел месяц — его ни разу не мыли.
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