Использование нейросетей в военных целях: как ChatGPT разрешили применять «на фронте» Евгения КомароваПолитика использования чат-бота ChatGPT американской OpenAI недавно была обновлена, что вызвало волнение общественности и экспертов.
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