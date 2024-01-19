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Использование нейросетей в военных целях: как ChatGPT разрешили применять «на фронте»

Использование нейросетей в военных целях: как ChatGPT разрешили применять «на фронте»

Использование нейросетей в военных целях: как ChatGPT разрешили применять «на фронте» Евгения КомароваПолитика использования чат-бота ChatGPT американской OpenAI недавно была обновлена, что вызвало волнение общественности и экспертов.

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