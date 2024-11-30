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«Может привести к цепной реакции»: как Россия отреагирует на возможное возобновление в США испытаний ядерного оружия

«Может привести к цепной реакции»: как Россия отреагирует на возможное возобновление в США испытаний ядерного оружия

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на фоне эскалационного курса США перед Россией стоит вопрос о возобновлении ядерных испытаний.

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