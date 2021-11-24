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Глотайте пыль, пока белорусский князь рыбу ловит!

Глотайте пыль, пока белорусский князь рыбу ловит!

Спрятался за Путина: британский журналист феерически провалил интервью с Лукашенко Интервью Александра Григорьевича журналисту британской компании BBC Стивену Розенбергу началось с довольно радушного приветствия Лукашенко и извинений за задержку.

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