Губернатор Белгородской области объяснил отсутствие звука сирены в Октябрьском

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время эфира в соцсети «ВКонтакте» прокомментировал жалобы жителей приграничного поселка Октябрьский, где во время обстрела не прозвучала сирена оповещения.
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