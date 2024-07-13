Куда уходит душа после смерти: сенсационное открытие ученых

В ходе исследований человеческой души группа зарубежных ученых пришла к невероятному открытию Эксперты доказали, что благодаря квантовой гравитации человеческая душа после смерти отправляется во вселенское хранилище данных.
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