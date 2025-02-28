После мюнхенской речи Вэнса даже цыгане вдруг взяли и прозрели

Румыния. Кэлин Джеорджеску пригрозил Майе Санду последствиями за вмешательство в президентские выборы в Румынии и публичную поддержку в официальном статусе его оппонента Елены Ласкони: "После фантастической речи вице-президента Вэнса в Мюнхене мы разоблачили коррупцию в Румынии.