После мюнхенской речи Вэнса даже цыгане вдруг взяли и прозрели

Румыния. Кэлин Джеорджеску пригрозил Майе Санду последствиями за вмешательство в президентские выборы в Румынии и публичную поддержку в официальном статусе его оппонента Елены Ласкони: "После фантастической речи вице-президента Вэнса в Мюнхене мы разоблачили коррупцию в Румынии.
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