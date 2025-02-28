БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 406 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • igor kim
    Украинцы совсем превратились в  баранов?КИЕВ И ЕВРОПА ГОТ...
  • Ильдус Мамлеев
    Себя для начала сохраните, идиоты!Битва за «Сувалкс...
  • Elena
    Не забудем и не простим. Всех мигрантов из Средней Азии - вон из России!35 лет назад в ре...

После мюнхенской речи Вэнса даже цыгане вдруг взяли и прозрели

После мюнхенской речи Вэнса даже цыгане вдруг взяли и прозрели

Румыния.   Кэлин Джеорджеску пригрозил Майе Санду последствиями за вмешательство в президентские выборы в Румынии и публичную поддержку в официальном статусе его оппонента Елены Ласкони:   "После фантастической речи вице-президента Вэнса в Мюнхене мы разоблачили коррупцию в Румынии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх