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Газета.ру

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Сбер создал на берегу Култучного озера парк площадью два гектара

Сбер создал на берегу Култучного озера парк площадью два гектара

Старт работе нового ландшафтного парка «Экосистема», созданного в центре Петропавловска-Камчатского, на берегу Култучного озера, дали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Камчатского края Владимир Солодов.

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