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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова проводит традиционный брифинг, посвящённый актуальным вопросам внешней политики.

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