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В Хабаровске сотрудники транспортной полиции и представители Общественного совета рассказали студентам о порядке поступления на службу в органы внутренних дел

В Хабаровске сотрудники транспортной полиции и представители Общественного совета рассказали студентам о порядке поступления на службу в органы внутренних дел

В рамках профориентационной работы сотрудники УТ МВД России по ДФО посетили Дальневосточный государственный университет путей сообщения, где встретились с учащимися, желающими поступить на службу в органы внутренних дел.

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