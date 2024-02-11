«Обновите мобильный банк». Россиян предупредили о новом способе мошенничества

Телефонные мошенники продолжают придумывать все более изощренные методы обмана россиян. Об этом предупреждает руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» Александр Вураско, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Лента.
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