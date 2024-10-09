Какой сегодня день: 10 октября

Сегодня, 10 октября, отмечают Всемирный день зрения. Эта дата предложена Всемирной организацией здравоохранения, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам слепоты и реабилитации людей с нарушением зрения.
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