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Адамов о договорных матчах: «Я выходил убиваться, а через месяц узнавал, что игры сдавались»

Адамов о договорных матчах: «Я выходил убиваться, а через месяц узнавал, что игры сдавались»

– Слуцкий уже в Олимпии» начинал воспитывать судей. Была история, когда он побил одного. – Мы играли на выезде с саранской «Светотехникой».

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