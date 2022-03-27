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Дмитрий СЕЛЮК: Ругать Манчини могут только эксперты с душком

Дмитрий СЕЛЮК: Ругать Манчини могут только эксперты с душком

В эпицентр событий минувшей недели попали сборная Италии, неожиданно проигравшая в плей-офф Северной Македонии, и бессовестное отстранение Романа Абрамовича от возрожденного им «Челси» Известный футбольный агент в разговоре с нашим корреспондентом оценил ситуацию, в который попал лондонский «Челси», который власти Великобритании вынудили расстаться с Романом Абрамовичем.

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