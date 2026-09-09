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Шёл на литургию. Украинские военкомы из засады похитили протоиерея УПЦ

Шёл на литургию. Украинские военкомы из засады похитили протоиерея УПЦ

Пока ТЦК похищает священников УПЦ, глава раскольников из ПЦУ приписывает себе чужих святых. Об этом сообщает 9 сентября телеграм-канал Украина.

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