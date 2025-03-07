Дорогой газон: водителям каршеринга грозят повышенные штрафы

Водители каршеринга, припарковавшиеся на газоне, рискуют заплатить сумму, в десятки раз превышающую санкции за аналогичный проступок, совершенный на личном автомобиле, — к этому может привести решение Верховного суда.
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