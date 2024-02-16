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Зеленский заявил, что рассчитывает на помощь со стороны всех стран ЕС, а не только Германии

Зеленский заявил, что рассчитывает на помощь со стороны всех стран ЕС, а не только Германии

В ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности украинский президент выразил надежду, что США «не отпадут» из списка спонсоров Киева, однако на всякий случай призвал все страны ЕС участвовать в финансировании Украины.

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