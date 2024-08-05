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В Саратовской области мужчина похитил мальчика и постирал ему вещи

Житель Балаково Саратовской области похитил девятилетнего мальчика, пишет телеграм-канал SHOT. По его данным, накануне вечером лысый мужчина подошел к ребенку на улице Чапаева и увел его в неизвестном направлении.

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