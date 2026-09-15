У роста цен на топливо есть скрытый эффект

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган рассказал, как ситуация на топливном рынке влияет на общую инфляцию в стране.
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