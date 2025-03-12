Окончание СВО прогнозы В мире, где каждая новость о спецоперации на Украине вызывает волну обсуждений, последние заявления Вашингтона… СВО на грани завершения: Военкоры раскрывают правду о переговорах США и Украины .
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