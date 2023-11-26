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“Уже неважно, кто работает”, – Аллу Пугачеву не ждут на новогодних корпоративах за 45 млн рублей

“Уже неважно, кто работает”, – Аллу Пугачеву не ждут на новогодних корпоративах за 45 млн рублей

Еще недавно Алла Пугачева планировала зарабатывать по 45 млн рублей за новогодний корпоратив. Однако, как выяснилось, в России ее давно не ждут, и есть кем заменить.

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Комментарии
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МГ
Марина Гайваровская
Ее есть кем заменить. Надоела она уже. Сколько можно. Возамнила и назвала сама себя &quot; примадонной&quot;. Уже другие на  эстраду выходят - молодые таланты.
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3 час.
ВД
Вовладар Даров
Вы посмотрите сколько талантливых молодых ребят поют в проекте Голос! Забудьте вы уже эту Перекати поле!
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1 час.
Ленский Игорь
Бабка полудохлая, куда ей и кому она нах нужна
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1 час.

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