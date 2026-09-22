The Hunger Margin: How Intel Analysts Learned To Measure The End Of Abundance Authored by Milan Adams via Preppgroup, The shift happened gradually, then all at once.
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