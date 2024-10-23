В Москве рекордно вырос спрос на аренду элитного жилья из «золотой сотни»

Высокий спрос и недостаток предложения на столичном рынке вынуждают арендаторов увеличивать бюджеты на жилье По итогам сентября 2024 года впервые за всю историю рынка элитной аренды Москвы топ-100 самых дорогих квартир обновился за квартал более чем на 50%.
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