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В Москве рекордно вырос спрос на аренду элитного жилья из «золотой сотни»

В Москве рекордно вырос спрос на аренду элитного жилья из «золотой сотни»

Высокий спрос и недостаток предложения на столичном рынке вынуждают арендаторов увеличивать бюджеты на жилье По итогам сентября 2024 года впервые за всю историю рынка элитной аренды Москвы топ-100 самых дорогих квартир обновился за квартал более чем на 50%.

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