В Москве рекордно вырос спрос на аренду элитного жилья из «золотой сотни»

Высокий спрос и недостаток предложения на столичном рынке вынуждают арендаторов увеличивать бюджеты на жилье По итогам сентября 2024 года впервые за всю историю рынка элитной аренды Москвы топ-100 самых дорогих квартир обновился за квартал более чем на 50%.