Узнала, что начальник много лет выдавал мои проекты за свои, и устроила ему подставу

Майя Maja

Это сплошь и рядом творится. Если на всех в суд подавать, то у нас пол страны работать перестанет)) Я помню в далеком 1995 мой научный руководитель использовал мою дипломную работу для своей профессорской диссертации. А узнала я об этом совершенно случайно. Моя подруга работала в архиве университета и сказала, что в архиве моя дипломная не сохранилась, изъята В память о тех временах копия у меня дома лежит)) А профессор известный в наших кругах специалист умер в 2005. Поговорить я с ним так и не успела.