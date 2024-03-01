ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Узнала, что начальник много лет выдавал мои проекты за свои, и устроила ему подставу

Узнала, что начальник много лет выдавал мои проекты за свои, и устроила ему подставу

Очень долгое время я считала себя плохим и бесперспективным работником. Хотя многие мои коллеги убеждали меня в обратном.

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Комментарии
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Майя Maja
Это сплошь и рядом творится. Если на всех в суд подавать, то у нас пол страны работать перестанет)) Я помню в далеком 1995 мой научный руководитель использовал мою дипломную работу для своей профессорской диссертации. А узнала я об этом совершенно случайно. Моя подруга работала в архиве университета и сказала, что в архиве моя дипломная не сохранилась, изъята В память о тех временах копия у меня дома лежит)) А профессор известный в наших кругах специалист умер в 2005. Поговорить я с ним так и не успела.
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