Очень долгое время я считала себя плохим и бесперспективным работником. Хотя многие мои коллеги убеждали меня в обратном.
Узнала, что начальник много лет выдавал мои проекты за свои, и устроила ему подставу
Комментарии
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Майя Maja
Это сплошь и рядом творится. Если на всех в суд подавать, то у нас пол страны работать перестанет)) Я помню в далеком 1995 мой научный руководитель использовал мою дипломную работу для своей профессорской диссертации. А узнала я об этом совершенно случайно. Моя подруга работала в архиве университета и сказала, что в архиве моя дипломная не сохранилась, изъята В память о тех временах копия у меня дома лежит)) А профессор известный в наших кругах специалист умер в 2005. Поговорить я с ним так и не успела.
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